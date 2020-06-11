Antalya'da uyuşturucudan tutuklanan sayısı 9'a yükseldi ANTALYA'nın Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle bırakıldı.

ANTALYA'nın Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle bırakıldı. Daha önce tutuklanan 2 kişiyle birlikte opersyonda tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, E.İ., S.S., A.T., E.K., F.P., V.Ö., T.Ç., Ş.K., M.Ş., İ.A. ve O.S.'ye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bu kapsamda, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'daki 8 ayrı adrese, 3 ay boyunca devam eden teknik ve fiziki takip sonrası 9 Haziran salı günü eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda yerli ve yabancı kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları tespit edilen 11 şüpheliden 9'u gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 6,9 gram eroin, 1 kilo 216 gram esrar, 70,73 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 mermi ve döner bıçağı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla tutuklandı.İşlemleri devam eden gözaltındaki 7 şüpheli ve olayla ilgili daha sonra yapılan çalışmayla yakalanan 1 şüpheli daha bugün işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, 1'i adli kontrolle bırakıldı. Operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükselirken, 1 kişinin ise halen arandığı belirtildi.

Kaynak: DHA