Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı

AA, Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beymelek Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları S.Ö'nün otomobilinde arama yaptı.

Aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile farklı boyut ve figürlerde 23 tarihi eser ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki S.Ö, İ.Ö. ve H.K'yi gözaltına aldı.

Tarihi eserler Demre Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Demre, Güncel, Haberler

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