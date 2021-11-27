Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu haplar, tıbbi ilaçlar ve nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda, M.A.A. gözaltına alındı, bir kişinin arandığı öğrenildi.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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