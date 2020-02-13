Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

13.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:34

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Antalya Caddesi'nde S.Ç'nin, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde de G.Ö'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Haklarında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakılan S.Ç. ve G.Ö'nün, uyuşturucu maddeyi İ.D'den aldıklarını belirtmeleri üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı. İ.D'nin iş yerine ve ikametine düzenlenen operasyonda, hassas terazi, tütün sarma makinesi, kompresör, 2 kilo 600 gram kıyılmış tütün ve 2 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA