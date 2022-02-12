Antalya'da uyuşturucu üretimi için sera kuran kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uyuşturucu üretimi için sera kuran kişi yakalandı

AA, Sinan Özmüş - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da uyuşturucu üretimi için sera kuran kişi yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurduğu serada skunk bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurduğu serada skunk bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duraliler Mahallesi'ndeki bir serada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen ev ve yanındaki serada yapılan aramada, saksılar içerisinde 67 skunk bitkisi, 2 paket halinde 10 gram skunk maddesi ve 10 gram skunk tohumu ele geçirildi.

Operasyonda, ev sahibi A.G. gözaltına alındı. Evde bulunan E.Ç'ye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Uyuşturucu, Konyaaltı, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title