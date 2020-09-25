Antalya'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için 250 polisle "şok uygulaması" yapıldı

Antalya'da uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için "şok uygulaması" gerçekleştirildi.

Antalya'da uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için "şok uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı belirlenen bölgede gerçekleştirilen uygulamaya 250 polis katıldı.

İki narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis kameralarına yansıyan uygulamada, 6 kişi hakkında işlem başlatıldı, ayrıca çok sayıda sürücü de sorgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden