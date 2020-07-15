Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklamaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama
15.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:02

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Oğullarını görmek için adliye önüne gelen anne Zeynep Sav, hakkında tehdit suçundan arama kaydı bulunduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Araştırmalar sonunda Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan'ın uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Jandarma KOM Timleri tarafından yaklaşık 1 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonunda şüphelilerin Side Mahallesi'ndeki bir apart oteli uyuşturucu dağıtım merkezi olarak kullandıkları saptandı.

'BEN TERÖRİSTİM, BABAM DA DAĞDA TERÖRİST'

Antalya KOM Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ekipleri, geçen pazartesi günü apart otele baskın yaparak Hasan Sav, Yusuf Sav, Hüseyin Sav ve Mert Turan ile İlayda Y. ve Sevginur A.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı dairede, satışa hazır 470 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Jandarmanın araması sırasında, şüphelilerden Hüseyin Sav'ın "Ben teröristim, babam da dağda terörist. Ben sizin devletinizi tanımıyorum" diye bağırdığı belirtildi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞOV YAPMAYA KALKTILAR

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden İlayda Y. ve Sevginur A. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Hasan Sav, Yusuf Sav, Hüseyin Sav ve Mert Turan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin çekim yaptığını görünce, "Karakolda bize işkence yaptılar" diye bağırdı. Jandarmaya direnen şüpheliler, "Biz terörist değiliz, bize işkence yaptılar" dediler.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

ANNE DE GÖZALTINDA

Oğullarını görmek için adliye önüne gelen anne Zeynep Sav da hakkında tehdit suçundan arama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alındı.

'KELEBEK OPERASYONU KIZLARI'

Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada Mert Turan'ın annesi Filiz Kuzgun, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle K.Ö. ile tartıştı. Filiz Kuzgun, basın mensuplarına 'Benim oğlum uyuşturucu madde kullanıyor. 3 sene cezaevinde kaldı. Ben onu cezaevinden tertemiz çıkardım. Ama bu kadın yüzünden tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Kelebek operasyonu kızları hala dışarıda geziyor. Bu kızlar torbacılık yapıyor. Onların da alınması lazım" dedi.

'BU KADIN ALIŞTIRDI'

Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra K.Ö. adlı kadının oğluna musallat olduğunu öne süren Filiz Kuzgun, 'Benim oğlum uyuşturucuyu bırakmıştı. Bu kadın tekrar onu alıştırdı. Kadın, O.S. adlı büyük bir uyuşturucu satıcısının torbacısı. Asıl onun ve onun gibilerin alınması lazım. O kadınlar yüzünden masumların canı yanıyor, annelerin canı yanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 3. Sayfa
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor Ekonomi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı Magazin
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Meral Akşener, koruma ekibindeki bir polisin korona testinin pozitif çıkması nedeniyle TBMM'deki 15 Temmuz oturumuna katılmayacak
Meral Akşener, koruma ekibindeki bir polisin korona testinin pozitif çıkması nedeniyle TBMM'deki 15 Temmuz oturumuna katılmayacak
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Ebru Gündeş Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor İrfan Buz Adem Büyük Fatih Terim Fırat Aydınus Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 12:03:50. #1.14#
title