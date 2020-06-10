Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
10.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:24
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaşılan şüphelilerin bulunduğu bir otomobili Döşemealtı ilçesinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 18 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Otomobildeki şüpheliler Ü.Ç, B.K. ve Ü.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA