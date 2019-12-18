Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

18.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:36

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, M.K. G.T. (24) ve K.Y. (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA