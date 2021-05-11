Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasaba Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu, 50 gram sentetik uyuşturucu, 1037 gram uyuşturucu taşı, farklı kullanım şekillerine göre hazırlanmış toplam 2 bin 33 gram esrar, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve kelepçe ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 240 liraya el konulan operasyonda ayrıca parçalanmış halde çalıntı motosiklet de bulundu.

Operasyonda şüpheliler M.K, Ö.Y. ve F.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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