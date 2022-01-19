Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklara hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklara hapis cezası

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklara hapis cezası
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, sanıklar M.C.D. ile H.Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözü sorulan sanıklardan M.C.D, iki yıla yakındır tutuklu bulunduğunu belirterek, üniversite eğitiminin devamı için öncelikle tahliyesini ve beraatini istedi. Sanık H.Ç. ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle sanık M.C.D'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira, H.Ç'ye 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince belirlenen adrese 1 Haziran 2020'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, M.C.D. ile H.Ç. gözaltına alınmıştı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title