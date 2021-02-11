Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki kardeşe hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki kardeşe hapis cezası

11.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:32
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki kardeşe hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan kardeşlerden biri 10 yıl, diğeri 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan kardeşlerden biri 10 yıl, diğeri 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, sanık Faruk S. ile Kamil S. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Söz verilen kardeş sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Faruk S'ye 10 yıl hapis ve 20 bin lira, Kamil S'ye de 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 8 Eylül 2019'da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, Faruk S. ile Kamil S. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki kardeşe hapis cezası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:45:22. #1.16#
title