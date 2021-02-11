Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki kardeşe hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan kardeşlerden biri 10 yıl, diğeri 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan kardeşlerden biri 10 yıl, diğeri 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, sanık Faruk S. ile Kamil S. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Söz verilen kardeş sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Faruk S'ye 10 yıl hapis ve 20 bin lira, Kamil S'ye de 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 8 Eylül 2019'da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, Faruk S. ile Kamil S. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt