Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

07.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:08
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler S.S, M.A. ve O.K'nin kara yoluyla kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili durduran polisler, narkotik dedektör köpeği "Çaki" yardımıyla araçta arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesiyle aracın gizli bölmesine saklanmış 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S, M.A. ve O.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

İlgili Haberler

Son Dakika | Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Son Dakika | Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi | Tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı
Aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı
Aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Ersun Yanal Gökhan Gönül Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:08:40. #1.15#
title