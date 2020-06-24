Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa hapis cezası Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet K. (20) ve Murat Ö. (23) ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklara "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'ar lira para cezası verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan Ahmet K. (20) ve Murat Ö. tutuklanmıştı. Kaynak: AA