Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa hapis cezası
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa hapis cezası
24.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:19

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet K. (20) ve Murat Ö. (23) ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'ar lira para cezası verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan Ahmet K. (20) ve Murat Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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