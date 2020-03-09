Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Antalya'da 7 kilo 36 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

09.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:38
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Antalya'da 7 kilo 36 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlatıldı.

Doğu illerinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı maddenin kara yoluyla Antalya'ya getirilerek piyasaya sürüleceği yönünde ihbar alan polis, E.M. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 7 kilo 36 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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