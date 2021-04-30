Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Serik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Serik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, esrar, sentetik uyuşturucu, Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda M.U. M.S. B.G. ve H.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U. ve M.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.G. ve H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer