Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı
09.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:50

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kestel Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A. ile oğlu A.A. gözaltına alındı. Adresteki aramalarda 58 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından A.A. savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Adliye sevk edilen M.A. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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