Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

08.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:02

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Kentteki 9 iş yerinde gerçekleştirilen aramada 251 kilo 243 gram kıyılmış tütün, 32 bin 547 sarılmış sigara, 21 bin 234 boş makaron ele geçirildi.

İlgili yasa kapsamında beş iş yerine 7 bin 68 lira ceza uygulandı. Operasyonda üzerinde hassas terazi ve bir miktar esrar bulunan A.C. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA