Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Kentteki 9 iş yerinde gerçekleştirilen aramada 251 kilo 243 gram kıyılmış tütün, 32 bin 547 sarılmış sigara, 21 bin 234 boş makaron ele geçirildi.
İlgili yasa kapsamında beş iş yerine 7 bin 68 lira ceza uygulandı. Operasyonda üzerinde hassas terazi ve bir miktar esrar bulunan A.C. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.