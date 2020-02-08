Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

08.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:24
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Alanya koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Dinek Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan 07 HYH 81 plakalı otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, Ö.K. ile E.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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