Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

08.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:24

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Dinek Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan 07 HYH 81 plakalı otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, Ö.K. ile E.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA