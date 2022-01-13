Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Manavgat ilçesinde S.Ç'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine belirlenen adresine operasyon düzenlendi.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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