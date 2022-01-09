Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen ve 11 suç kaydı bulunan H.B, "Türkiye Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması kapsamındaki operasyonda yakalandı.

Operasyonda satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, ifade işlemleri sürüyor.

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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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