Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Manavgat ilçesinde 17 suç kaydı bulunan D.K. ile 5 suç kaydı olan B.E'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Karbon"un da kullanıldığı aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu alışverişine ilişkin not kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.E'nin, 500'er gramlık iki kilitli poşetteki uyuşturucuyu operasyon sırasında tuvalete döktüğü tespit edildi.

Şüpheli B.E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, D.K'nin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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