Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli A.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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