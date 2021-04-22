Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde G.D. ve H.G'yi araçlarındaki uyuşturucuyu satmaya çalıştığı iddiasıyla yakaladı.
Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş