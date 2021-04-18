Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşkonak Mahallesi'nde takibe aldıkları Ö.G'yi aracındaki uyuşturucuyu satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.
Araçta yapılan aramada kağıt parçalarına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Ö.G, "uyuşturucu madde imal ve ti
Kaynak: Anadolu Ajansı