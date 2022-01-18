Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, sanık K.P. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözü sorulan sanık K.P, suçunun olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle sanığa, 14 yıl 7 ay hapis ve 29 bin 160 lira da adli para cezası verdi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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