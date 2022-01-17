Antalya'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Antalya'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ş.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu ve hata yaptığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince belirlenen adrese 11 Şubat 2021'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmiş, Ş.Y. gözaltına alınmıştı.

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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