Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla baba ile oğlu gözaltına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gökdere Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekibi, evde, otomobilde ve serada yapılan aramalarda, toprağa gömülü 320 gram esrar, 10 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheli I.K. ve oğlu H.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş