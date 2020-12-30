Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

30.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen 11 adreste arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Pars"ın da yardımıyla yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir adreste uyuşturucunun bebek beşiğine saklandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Cahit Özkan Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Çağla Şıkel Hülya Avşar Eser Yenenler Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:13:40. #1.15#
title