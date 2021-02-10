Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

10.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:09

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hava yoluyla kente gelen 2 kişinin Antalya Havalimanında şüpheli hareket ve konuşmaları üzerine harekete geçti.

Takip edilen şüphelilerden R.T'nin, Altındağ Mahallesi'ndeki bir kargo şubesinden teslim aldığı kolide arama yapıldı.

Aramada karıştırıcı makinesinin alt kapak kısmı sökülerek içine gizlenmiş 1 kilo 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

R.T, kargo şubesinde, diğer şüpheli E.A. ise Kışla Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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