Antalya'da uyuşturucu ticareti davası

Antalya'da ağrı kesici ve kafeini karıştırarak uyuşturucu madde imal ettikleri öne sürülen ve 970 uyuşturucu hapla yakalanan tutuklu iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ümit Ali Atılgan, Gulki Kurt ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Gulki Kurt, savunmasında Ümit Ali Atılgan'ın daha önce kendisine 50 kilogram parasetamol, 50 kilogram kafein getirdiğini ve bunları karıştırıp renklendirdiğini ifade etti.

Karıştırılan maddenin uyuşturucu kullananlara satıldığını belirten Kurt, "Bende 25 kilogram parasetamol kalmıştı. Ümit, İstanbul'a gittiği için kendisinden kafein getirmesini istemiştim." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen eczacı mısın bu kadar ağrı kesici ve kafeinle ne işin var?" diye çıkıştı.

Sanık Kurt da soru üzerine "Ben bu kafein ve parasetamolü birer kiloluk ve yarımşar kiloluk poşetler halinde satıyorum. Bunu Zeytinköy Mahallesi'ne satıyorum, onlar da bunu uyuşturucu kullananlara satıyor." karşılığını verdi.

Sanık Ümit Atılgan'a emanet verdiği aracında bulunan uyuşturucu haplardan haberinin olmadığını öne süren Kurt, Atılgan'dan sadece kafein getirmesini istediğini iddia etti. Kurt'u doğrulayan Atılgan da uyuşturucu madde kullandığını ve bağımlısı olduğunu öne sürdü.

Kurt'un isteği üzerine İstanbul'daki bir kimyacıdan kafein temin ettiğini belirten Atılgan, araçta bulunan uyuşturucu hapları ise kullanmak için aldığı iddiasında bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ümit Ali Atılgan ve Gulki Kurt'un fikir eylem birliği içerisinde satmak amacıyla İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getirdiğini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA