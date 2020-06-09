Antalya'da uyuşturucu şebekesine darbe: 9 gözaltı
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Antalya'da uyuşturucu şebekesine darbe: 9 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu şebekesine darbe: 9 gözaltı
09.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:57

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltını kararı çıkartılan E.İ., S.S., A.T., E.K., F.P., V.Ö., T.Ç., Ş.K., M.Ş., İ.A. ve O.S. isimli şüphelilerin Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'daki 8 ayrı adrese 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yerli ve yabancı kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 6,9 gram eroin, 1 kilo 216 gram esrar, 70,73 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 adet mermi ve döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 7 şüphelinin ise karakoldaki işlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında 2 şüphelinin arandığı belirtilirken, 12 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı aktarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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