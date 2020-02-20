Antalya'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira para cezası verildi

20.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:42

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Baş (35) ile avukatı katıldı. Söz verilen Baş, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi.

Alanya ilçesindeki bir eve 7 Nisan 2019'da düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ele geçirilmesinin ardından Baş, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA