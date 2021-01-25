Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı

25.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:52
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 43 şüpheliden 25'i jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 25 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 18 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, operasyon kapsamında 9 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Alanya ve Manavgat ilçelerinde 23 Ocak'ta çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Operasyonun devamında ise 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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