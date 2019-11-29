Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Antalya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

29.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:02
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı

'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 bin 895 lira ele geçirildi, 23 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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