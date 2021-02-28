Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

28.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:10
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ham maddesi getirileceği bilgisi üzerine, Döşemealtı ilçesindeki uygulama noktasında zanlıların bulunduğu iki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo 560 gram sentetik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. ve A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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