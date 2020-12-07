Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

07.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:13
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Antalya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Antalya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne düzenlediği "şok" operasyonda bir evde yaptıkları aramada kağıda emdirilmiş bir miktar uyuşturucu, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 145 lira ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Operasyonda A.G. ve D.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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