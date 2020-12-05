Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

05.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:32
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A. ve A.D'nin, uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, zanlıların ev, araç ve üst aramasında kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Erol Bulut Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:32:36. #1.14#
title