Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kent dışından getirilen uyuşturucunun Konyaaltı ilçesindeki bir ev ve otomobilde depolandığı bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adreste ve otomobilde yapılan aramada 19 kilo 82 gram skunk ile 165 gram sentetik uyuşturucu ve haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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