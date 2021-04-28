Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Çıplaklı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.D'nin (31) ev ve bahçesinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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