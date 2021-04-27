Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Y. ve H.B'nin üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılardan A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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