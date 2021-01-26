Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi

26.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:24
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 45'e yükseldi.

Daha önce 25 zanlının gönderildiği adliyeye bugün de işlemleri tamamlanan 20 zanlı sevk edildi.

Alanya ve Manavgat ilçelerinde, 23 Ocak'ta çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Operasyonun devamında ise 5 zanlı daha yakalanmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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