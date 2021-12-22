Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 40 kilogram metamfetamin, 1050 gram esrar, 35 kök Hint keneviri, bir tabanca, 40 fişek ele geçirildi.

Operasyonda S.Z.U. ve V.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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