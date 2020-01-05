Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

05.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:22
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 23,3 gram Afgan sakızı ele geçirdi, evdeki Cuma D. ve Özgür Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Ö. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, Cuma D. tutuklandı.

Kaynak: AA
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