Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

20.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:24
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden bir kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmasında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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