Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
20.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:24
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden bir kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmasında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt