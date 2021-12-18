Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Uyuşturucu sattığı tespit edilen Y.G'nin evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 575 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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