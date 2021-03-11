Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
11.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:32
Antalya'nın Finike ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Finike ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine M.K'nin Hasyurt Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Aramada, 50 gram metamfetamin, 20 gram skunk, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile bir av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek