Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
11.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:34
Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine Göynük Mahallesi'nde ikamet eden B.P'nin evine operasyon düzenlendi.
Aramada yatağın altına gizlenmiş 79 gram skunk, 7 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız