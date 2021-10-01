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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kalkan Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.S.'nin yapılan üst aramasında, 1 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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