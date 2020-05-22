Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık araziye düzenlenen operasyonda, 38 kilo esrar ile 470 kök kenevir ele geçirildi.
22.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:00
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık araziye düzenlenen operasyonda, 38 kilo esrar ile 470 kök kenevir ele geçirildi.
İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, A.D'nin Harçbel Mevkisinde kenevir ektiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alanda yapılan aramada 38 kilo esrar ile 470 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli A.D, jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA